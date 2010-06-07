Список товаров, которые белорусы могут взять в кредит, расширился

Сейчас в новом списке около ста наименований. Теперь на выгодных условиях жители страны смогут приобрести не только мебель и бытовую технику, но и товары для ремонта, различную сантехнику и одежду. Самым необычным приобретением этого года может стать мини-трактор.



Напомним, в соответствии с указом Главы государства, любой гражданин Беларуси вправе рассчитывать на получение льготного кредита сроком до трех лет с уплатой 10% годовых для приобретения непродовольственных товаров длительного использования. Сумма займа ограничена 10 миллионами рублей. Получить деньги можно в четырёх банках страны.