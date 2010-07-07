Создание белорусско-германского СП решит вопрос 50% городского мусора

Крупнейшая в мире немецкая компания в сфере обращения с отходами создает совместное предприятие в Минске. Договор подписали этим вечером.

На первом этапе сбор, транспортировка и переработка коммунальных отходов будут обкатывать на территориях трех столичных районов: Московского, Фрунзенского и Октябрьского.

Сейчас в мэрии активно обсуждают возможность строительства мусороперерабатывающего завода для нужд столицы.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы более активно будем внедрять раздельную уборку мусора, компания закупит машину, контейнеры. В Тростенце будет установлена линия по сортировке. На первоначальном этапе объем инвестиций – более 10 млн евро.