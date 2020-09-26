Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?

Новости Беларуси. Общая усталость от бессмысленных протестов сказалась на численности участниц уже, к сожалению, привычных нам женских маршей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тот, который прошел 26 сентября, рискует стать самым скромным, ведь временами представителей СМИ было больше, чем активисток. Да и координация хромала: инструкции разместили за 15 минут до начала акции.

То, что недовольных девушек в субботу звали собираться на Комаровке – это не новость. А вот призывы в случае появления сотрудников милиции прятаться внутри заведений или магазинов – напротив.

В какой-то момент собравшиеся бросились врассыпную и поспешили затеряться между рядов сезонного рынка, в надежде на сочувствие просили продавцов и посетителей закрыть ворота. Но у думающих белорусов, порядком уставших от желания небольшой части соотечественников высказывать недовольство в ущерб комфортной жизни большинства, такая реакция на протестующих была сегодня самой частой.

– Зачем их надо закрывать? Они были весь день открыты. Вы их поддерживаете? – Кого – их? Вот эту массу, которая двигается по улицам. – Нет. Вот именно эту – нет. А кого поддерживаете? – Лукашенко поддерживаю.

После беготни по Комаровке девушки никак не могли собраться, явно хромала координация, бродили туда-обратно вдоль проспекта, но в какой-то момент особо активные стали призывать блокировать движение авто. Ответ на вопрос, что же такого сделали протестующие, можно отыскать в Уголовном и Административном кодексе. Конкретно – блокировка дорог чревата даже лишением свободы до трех лет. Кроме того, наказание предусмотрено и за оскорбление правоохранителей. Какое наказание грозит за участие в несанкционированных массовых мероприятиях?