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Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?

26 сентября 2020 18:29
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Новости Беларуси. Общая усталость от бессмысленных протестов сказалась на численности участниц уже, к сожалению, привычных нам женских маршей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?-1

Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?-3

Тот, который прошел 26 сентября, рискует стать самым скромным, ведь временами представителей СМИ было больше, чем активисток. Да и координация хромала: инструкции разместили за 15 минут до начала акции.  

Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?-6

То, что недовольных девушек в субботу звали собираться на Комаровке – это не новость. А вот призывы в случае появления сотрудников милиции прятаться внутри заведений или магазинов – напротив.   

Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?-9

В какой-то момент собравшиеся бросились врассыпную и поспешили затеряться между рядов сезонного рынка, в надежде на сочувствие просили продавцов и посетителей закрыть ворота. Но у думающих белорусов, порядком уставших от желания небольшой части соотечественников высказывать недовольство в ущерб комфортной жизни большинства, такая реакция на протестующих была сегодня самой частой.   

Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?-12

Зачем их надо закрывать? Они были весь день открыты.

Вы их поддерживаете?

Кого – их?

Вот эту массу, которая двигается по улицам.

Нет. Вот именно эту – нет.

А кого поддерживаете?

Лукашенко поддерживаю.

Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?-15

Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?-17

После беготни по Комаровке девушки никак не могли собраться, явно хромала координация, бродили туда-обратно вдоль проспекта, но в какой-то момент особо активные стали призывать блокировать движение авто.  

Ответ на вопрос, что же такого сделали протестующие, можно отыскать в Уголовном и Административном кодексе. Конкретно – блокировка дорог чревата даже лишением свободы до трех лет. Кроме того, наказание предусмотрено и за оскорбление правоохранителей.  

Какое наказание грозит за участие в несанкционированных массовых мероприятиях?

Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?-20

Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?-22

Об этом стоит напомнить всем, кто все еще ведется на призывы посещать несанкционированные митинги. К слову, сотрудники МВД все это терпеливо доносили до протестующих женщин, несмотря на неадекватное поведение некоторых.  

# Акции протеста # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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