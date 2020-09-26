В Беларуси воссоздали Туровский крест в канун Воздвижения Креста Господня

Новости Беларуси. В канун большого православного праздника Воздвижения Креста Господня в Беларуси воссоздали Туровский крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 сентября в торжественной обстановке реликвия была внесена в главный православный собор столицы.
Туровский крест имеет такую же значимость, как и Крест Евфросиньи Полоцкой. В те века Туров и Полоцк были два равнозначных центра развития наших земель.
Процесс восстановления святыни занял несколько лет. Наши умельцы смогли даже вернуть утраченную технологию тонкой работы. Сегодня же в собор доставлены Крест Евфросинии Полоцкой и копия чудотворного образа Жировичская икона Божьей Матери. С этими святынями паломники объехали всю Беларусь.
Цель соборной молитвы – установление мира в стране.