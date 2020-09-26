Прямой эфир

В Беларуси воссоздали Туровский крест в канун Воздвижения Креста Господня

26 сентября 2020 19:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В канун большого православного праздника Воздвижения Креста Господня в Беларуси воссоздали Туровский крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

26 сентября в торжественной обстановке реликвия была внесена в главный православный собор столицы.

В Беларуси воссоздали Туровский крест в канун Воздвижения Креста Господня-1

Туровский крест имеет такую же значимость, как и Крест Евфросиньи Полоцкой. В те века Туров и Полоцк были два равнозначных центра развития наших земель.  

Процесс восстановления святыни занял несколько лет. Наши умельцы смогли даже вернуть утраченную технологию тонкой работы. Сегодня же в собор доставлены Крест Евфросинии Полоцкой и копия чудотворного образа Жировичская икона Божьей Матери. С этими святынями паломники объехали всю Беларусь.  

В Беларуси воссоздали Туровский крест в канун Воздвижения Креста Господня-4

Цель соборной молитвы – установление мира в стране.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
О тех, кто созидает, и тех, кто разрушает. Анонс итоговой программы «Неделя»
26 сентября 2020 18:43

О тех, кто созидает, и тех, кто разрушает. Анонс итоговой программы «Неделя»

Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?
26 сентября 2020 18:29

Что происходило на женском марше в Минске 26 сентября?

«Ваша злость от того, что вас в реальности не большинство». Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр»
26 сентября 2020 17:58

«Ваша злость от того, что вас в реальности не большинство». Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр»