Олег Руммо: время непростое тем, что очень серьёзные политтехнологии сейчас используются в предвыборной кампании

Новости Беларуси. 9 августа на избирательном участке №1 голосовал действующий Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его там ждали и многочисленные журналисты.
Новости Беларуси. 9 августа на избирательном участке №1 голосовал действующий Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его там ждали и многочисленные журналисты.
За общением Александра Лукашенко с прессой наблюдали немало известных людей в Беларуси. Спортсмены, артисты, врачи, политики. Впечатлениями уже постфактум они поделились также с журналистами.
Олег Руммо, доктор медицинских наук, профессор:
Время вроде и непростое, но непростое оно не тем, что очень сложно, а тем, что очень серьезные политтехнологии сейчас используются в предвыборной кампании, и то, как эти технологии воздействуют порой на умы людей. Вот это является, с моей точки зрения, особенностью этой президентской кампании.
Президент четко сказал о своем отношении к тому, что происходит, о том, что нам нужно делать, и о том, в каком направлении мы должны развиваться. Вот это, с моей точки зрения, сегодня было самым главным и лейтмотивом всего его выступления и ответов на вопросы, которые прозвучали со стороны всевозможных журналистов – и с востока, и с запада и наших.
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В этой жизни очень много всего можно добиться, очень много приятных моментов испытать, именно доказывая, работая, создавая. Ну а разрушая и ломая, наверное, ничего не добьешься. И даже мнимые какие-то локальные успехи в итоге вылезут боком.