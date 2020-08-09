Олег Руммо: время непростое тем, что очень серьёзные политтехнологии сейчас используются в предвыборной кампании

Олег Руммо, доктор медицинских наук, профессор:

Время вроде и непростое, но непростое оно не тем, что очень сложно, а тем, что очень серьезные политтехнологии сейчас используются в предвыборной кампании, и то, как эти технологии воздействуют порой на умы людей. Вот это является, с моей точки зрения, особенностью этой президентской кампании.

Президент четко сказал о своем отношении к тому, что происходит, о том, что нам нужно делать, и о том, в каком направлении мы должны развиваться. Вот это, с моей точки зрения, сегодня было самым главным и лейтмотивом всего его выступления и ответов на вопросы, которые прозвучали со стороны всевозможных журналистов – и с востока, и с запада и наших.