Эксперт из Украины: «События, которые у вас начинаются – мы их проходили»
Новости Беларуси. Продолжаем следить за ходом главной политической кампании года. Своим мнением по поводу выборов-2020 в Беларуси делятся и зарубежные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть ли предпосылки для проведения цветных революций и почему тревожно за молодое поколение? В студии – Пётр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины.
Молодые люди сегодня вышли поддержать тех, которые не знают вообще зачем они идут на эту должность, – это аморально и безнравственно
Илона Волынец, СТВ:
Сегодня в Беларуси основной день голосования. Вы за выборами в Беларуси следите не первый раз. Сейчас расскажите про ваши впечатления про организацию.
Пётр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Украины:
Я с благодарностью принял предложение своих товарищей и друзей о том, чтобы приехать и в этот ответственный очень момент, в какой-то мере используя возможности общения с людьми, изложить, в том числе, и наше понимание любого политического процесса. Тем более, Украина ведь, вы сами понимаете, в особых условиях сейчас находится: идёт гражданская война, практически разорвали единство украинского народа, уничтожен экономический суверенитет, политический суверенитет уже практически уничтожен, потому что под внешним управлением страна находится. И, получая вот информацию о предшествующих событию главному – выборам Президента – как реагирует общественность, я и отреагировал на предложение своих товарищей поделиться суждениями о том, как и с какой целью используют политики политтехнологии. Дело в том, что события, которые у вас начинаются – мы их проходили. И кое-кто у нас в Украине, вернее, многие, тоже так, извините, политические сопли и вопли были у нас: «Вот, это демократия, Запад нам поможет, мы здесь заживём совершенно по-другому!» И никто не отдавал себе отчёт – а что ты лично видишь другое в том, что тебе предлагают? И когда мы увидели, что молодые люди сегодня вышли поддержать тех, которые не знают вообще зачем они идут на эту должность, – это аморально и безнравственно, когда, уже потом, заявляют: «Так а я не знаю, что я там буду делать». Значит, тогда он ничего не будет делать – будет фуксом сидеть, а им будут командовать те, которые его посадили. Но молодые-то люди окажутся инструментарием в их руках.
Историческое прошлое, что у Украины, что у Беларуси – схожего очень и очень много
Илона Волынец:
А как вы считаете, в Беларуси есть предпосылки того, что отрабатываются технологии цветных революций?
Пётр Симоненко:
Я надеюсь, что я ошибусь, но я хочу вам просто некоторые варианты сказать. Вот у нас была в своё время запущена эта программа – грантовские программы вот эти негосударственные, так называемые. Различные фонды – полторы тысячи их создали, начали финансировать и, естественно, сформировали определённую группу, которая в различных сферах, по сути дела, влияла уже как пятая колонна. Это очень просто и быстро делается. Историческое прошлое, что у Украины, что у Беларуси – схожего очень и очень много. И учитывая события 39-го года – как объединялись наши земли, учитывая конфессиональные особенности, учитывая многое другое. Прибалтика рядышком, там Украина тоже не очень-то дружелюбную политику иногда проводит, когда сюда приезжают бойцы с оружием и прочее-прочее. Это мы всё проходили. Поэтому я сказал – я с особой тревогой ехал. И мои просили меня товарищи: «Пётр Николаевич, не жалей слов правды, чтобы люди на наших ошибках учились». Сегодня народ Украины кровью расплачивается за всё то, что мы, к сожалению, вот, имеем сегодня.
И вышиванки надевали, и говорили о патриотизме, а весь патриотизм – «захалявный», оплачиваемый
Илона Волынец:
Пётр Николаевич, спасибо вам большое, что вы приехали в Беларусь и нашли время и заглянули ещё и к нам в студию.
Пётр Симоненко:
Я только хочу пожелать вам добра – как братьям, как нашим самым дорогим и близким. Будьте мудрее и будьте, вот, по-настоящему патриотами. Те, кто одевается иногда, как у нас в Украине там, и вышиванки надевали, и говорили о патриотизме, а весь патриотизм – «захалявный», оплачиваемый. Я с тревогой, но и я надеюсь, что у вас этого нет, а у нас есть – в студенческих аудиториях, в общежитиях на стенках висят объявления: сегодня идём на митинг, плата за два часа столько-то, знамя такое будешь держать. Всех собираем – десятник такой, сотник такой. Почему я сказал с тревогой о молодёжи: их сетями сейчас вот этими всеми, конечно же, вовлекая в эту сферу политической деятельности, держат, по сути дела, как и ранее нас учили всегда наши старшие отцы и матери о том, что не надо быть пушечным мясом. Надо быть человеком, гражданином думающим, переживающим и творящим будущее своё.