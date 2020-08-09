Эксперт из Украины: «События, которые у вас начинаются – мы их проходили»

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ходом главной политической кампании года. Своим мнением по поводу выборов-2020 в Беларуси делятся и зарубежные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть ли предпосылки для проведения цветных революций и почему тревожно за молодое поколение? В студии – Пётр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины.

Илона Волынец, СТВ:

Сегодня в Беларуси основной день голосования. Вы за выборами в Беларуси следите не первый раз. Сейчас расскажите про ваши впечатления про организацию.

Пётр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Украины:

Я с благодарностью принял предложение своих товарищей и друзей о том, чтобы приехать и в этот ответственный очень момент, в какой-то мере используя возможности общения с людьми, изложить, в том числе, и наше понимание любого политического процесса. Тем более, Украина ведь, вы сами понимаете, в особых условиях сейчас находится: идёт гражданская война, практически разорвали единство украинского народа, уничтожен экономический суверенитет, политический суверенитет уже практически уничтожен, потому что под внешним управлением страна находится. И, получая вот информацию о предшествующих событию главному – выборам Президента – как реагирует общественность, я и отреагировал на предложение своих товарищей поделиться суждениями о том, как и с какой целью используют политики политтехнологии. Дело в том, что события, которые у вас начинаются – мы их проходили. И кое-кто у нас в Украине, вернее, многие, тоже так, извините, политические сопли и вопли были у нас: «Вот, это демократия, Запад нам поможет, мы здесь заживём совершенно по-другому!» И никто не отдавал себе отчёт – а что ты лично видишь другое в том, что тебе предлагают? И когда мы увидели, что молодые люди сегодня вышли поддержать тех, которые не знают вообще зачем они идут на эту должность, – это аморально и безнравственно, когда, уже потом, заявляют: «Так а я не знаю, что я там буду делать». Значит, тогда он ничего не будет делать – будет фуксом сидеть, а им будут командовать те, которые его посадили. Но молодые-то люди окажутся инструментарием в их руках.

Историческое прошлое, что у Украины, что у Беларуси – схожего очень и очень много

Илона Волынец:

А как вы считаете, в Беларуси есть предпосылки того, что отрабатываются технологии цветных революций?