Александр Лукашенко о ситуации с диджеями в Минске: что вы мне лапшу на уши вешаете? Он просто подло поступил
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О мерах обеспечения общественного порядка не только в день выборов, но и до, и после него спрашивали Президента. Беседа выдалась настолько неформальной, что Президент отвечал на самые острые вопросы. Стирались даже границы субординации.
– Сітуацыя, калі затрымлівалі журналістаў. Выбачайце, але вы ў журналістыцы працавалі.
Александр Лукашенко:
– Якіх журналістаў?
– А вось, напрыклад, каля КДБ, калі была чарга, і іншыя.
Александр Лукашенко:
– А чаго вы палезлі да КДБ?
– Мы выконвалі сваю працу.
Александр Лукашенко:
– Якую працу?
– Асвятлялі падзею.
Александр Лукашенко:
– КГБ – это режимное предприятие как Дом правительства или резиденция Президента. Чего туда полезли.
– Ну мы ж не лезлі ў само КДБ, а побач жа можна.
Александр Лукашенко:
– Ну не нада была і туды наогул хадзіць.
– Зараз сітуацыя, МУС апублікавала відэа, як затрымлівалі гэтых хлопцаў, дыджэяў, якія пусцілі песню «Перамен». На відэа бачна – карэктна падыйшлі міліцыянеры, карэктна сказалі «прайдзёмце». Хлопцы карэктна сказалі «добра, ідзем». Пра законнасць, можа, яна для ўсіх роўная павінна быць?
Александр Лукашенко:
– Для ўсіх. Я адказаў на тваё пытанне. Для ўсіх.
Твоя информация принимается к сведению. А если хочешь по-человечески, давай по-человечески, хотя мои коллеги меня осудят за этот ответ. Хочешь по-человечески, не по-президентски? Ты только что привел пример, меня также по этому вопросу информировали, там какой-то диджей, которого наняли на мероприятие, договорились – так и так вести себя, программа и вдруг музыкант начинает исполнять оду «Боже, царя храни». Какая реакция будет хозяина, который нанял их? Что вы мне лапшу на уши вешаете? Он просто подло поступил ваш этот диджей и хорошо, что к нему, как вы сказали, «амапаўцы падыйшлі», скромно, аккуратно, кудысьці адвялі. А могли бы и по-другому поступить. Это я не как Президент вам говорю, а просто по-человечески.