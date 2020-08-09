Прямой эфир

Александр Лукашенко о ситуации с диджеями в Минске: что вы мне лапшу на уши вешаете? Он просто подло поступил

09 августа 2020 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

О мерах обеспечения общественного порядка не только в день выборов, но и до, и после него спрашивали Президента. Беседа выдалась настолько неформальной, что Президент отвечал на самые острые вопросы. Стирались даже границы субординации.  

Александр Лукашенко о ситуации с диджеями в Минске: что вы мне лапшу на уши вешаете? Он просто подло поступил-1

– Сітуацыя, калі затрымлівалі журналістаў. Выбачайце, але вы ў журналістыцы працавалі.  

Александр Лукашенко:  
– Якіх журналістаў?

– А вось, напрыклад, каля КДБ, калі была чарга, і іншыя.

Александр Лукашенко:  
– А чаго вы палезлі да КДБ?  

– Мы выконвалі сваю працу.  

Александр Лукашенко:
– Якую працу?  

– Асвятлялі падзею.  

Александр Лукашенко:
– КГБ – это режимное предприятие как Дом правительства или резиденция Президента. Чего туда полезли.

– Ну мы ж не лезлі ў само КДБ, а побач жа можна.   

Александр Лукашенко о ситуации с диджеями в Минске: что вы мне лапшу на уши вешаете? Он просто подло поступил-4

Александр Лукашенко:  
– Ну не нада была і туды наогул хадзіць.  

– Зараз сітуацыя, МУС апублікавала відэа, як затрымлівалі гэтых хлопцаў, дыджэяў, якія пусцілі песню «Перамен». На відэа бачна – карэктна падыйшлі міліцыянеры, карэктна сказалі «прайдзёмце». Хлопцы карэктна сказалі «добра, ідзем». Пра законнасць, можа, яна для ўсіх роўная павінна быць?  

Александр Лукашенко:
– Для ўсіх. Я адказаў на тваё пытанне. Для ўсіх.
Твоя информация принимается к сведению. А если хочешь по-человечески, давай по-человечески, хотя мои коллеги меня осудят за этот ответ. Хочешь по-человечески, не по-президентски? Ты только что привел пример, меня также по этому вопросу информировали, там какой-то диджей, которого наняли на мероприятие, договорились – так и так вести себя, программа и вдруг музыкант начинает исполнять оду «Боже, царя храни». Какая реакция будет хозяина, который нанял их? Что вы мне лапшу на уши вешаете? Он просто подло поступил ваш этот диджей и хорошо, что к нему, как вы сказали, «амапаўцы падыйшлі», скромно, аккуратно, кудысьці адвялі. А могли бы и по-другому поступить. Это я не как Президент вам говорю, а просто по-человечески.  

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Ой, перестаньте вы с давлением. Вы поймите: мне невыгодно никакое давление сейчас»
09 августа 2020 14:00

Александр Лукашенко: «Ой, перестаньте вы с давлением. Вы поймите: мне невыгодно никакое давление сейчас»

Александр Лукашенко: «Я более информирован о том, что происходит в стране, чем «Комсомольская правда»
09 августа 2020 13:45

Александр Лукашенко: «Я более информирован о том, что происходит в стране, чем «Комсомольская правда»

Наталья Кочанова на участке для голосования №1: «Мой выбор определён давно»
09 августа 2020 13:32

Наталья Кочанова на участке для голосования №1: «Мой выбор определён давно»