Александр Лукашенко о ситуации с диджеями в Минске: что вы мне лапшу на уши вешаете? Он просто подло поступил

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О мерах обеспечения общественного порядка не только в день выборов, но и до, и после него спрашивали Президента. Беседа выдалась настолько неформальной, что Президент отвечал на самые острые вопросы. Стирались даже границы субординации.

– Сітуацыя, калі затрымлівалі журналістаў. Выбачайце, але вы ў журналістыцы працавалі. Александр Лукашенко:

– Якіх журналістаў? – А вось, напрыклад, каля КДБ, калі была чарга, і іншыя. Александр Лукашенко:

– А чаго вы палезлі да КДБ? – Мы выконвалі сваю працу. Александр Лукашенко:

– Якую працу? – Асвятлялі падзею. Александр Лукашенко:

– КГБ – это режимное предприятие как Дом правительства или резиденция Президента. Чего туда полезли. – Ну мы ж не лезлі ў само КДБ, а побач жа можна.