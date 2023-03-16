Уровень воды в реках Беларуси растёт каждый день из-за осадков

Новости Беларуси. Практически на всех реках Беларуси растет уровень воды. Из-за осадков его интенсивность доходит до 15 сантиметров в сутки. Спасатели ежедневно мониторят гидрологическую обстановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оперативным данным, в стране остаются подтопленными более 30 домов, около 500 частных подворий, некоторые участки автодорог. Наиболее сложная обстановка в Брестской и Гомельской областях. В юго-восточном регионе подтопления наблюдаются в 13 районах. Спасатели выезжают по заявкам и оказывают необходимую помощь жителям.

Егор Пасканный, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

Ликвидировано подтопление 21 подворья, 21 дачного дома и трех участков дорог в Светлогорском районе. Талыми и паводковыми водами в Гомельской области остаются подтоплены девять жилых домов, пять подвалов, 346 подворий, 36 хозяйственных построек, 30 участков дорог и 202 нежилых дома. Спасателями совместно с «Гомельоблгидромет» на постоянной основе осуществляется мониторинг по паводковой обстановке. Гомельское областное управление МЧС готово к любому развитию событий.