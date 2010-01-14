Социальная инфрастуктура в Малиновке и в Домбровке пополнилась поликлиникой и детским садом

Посетители уже успели оценить нетиповые проекты двух новостроек - с современными планировками и дизайном.

Работа с утра кипит. Первых пациентов оказалось немало. Телефон вызова врача на дом не умолкает ни на секунду. До этого дня в Малиновке была лишь одна поликлиника.

Современная архитектура. Многопрофильная. 850 посещений за смену. Есть даже дневной стационар. Помощь здесь окажут жителям двух молодых микрорайонов: Малиновка-8 и Брилевичи. Переводить их сюда планируют постепенно, так как на всю мощь поликлиника заработает через месяц.

Софья Стрельченя, заведующая отделением рентгенологии поликлиники №5 Минска:

Я уже много лет работаю рентгенологом и работала на старом оборудовании, которому двадцать и больше лет. А с новым оборудованием и лучевая нагрузка на пациентов меньше, и качество изображения лучше.

Сергей Махнач, главный врач поликлиники №5 Минска:

Мы можем в полном объеме сделать обследование сердца, в полном объеме сделать обследование желудочно-кишечного тракта. Со временем планируется открыть здесь межрайонный эндоскопический центр.

Настоящий праздник и у молодых родителей столичной Домбровки. Микрорайон славится большим количеством многодетных семей. И появление нового садика именно здесь – как нельзя кстати. Бассейн, зал хореографии, компьютерный класс, изостудия – всё для развития всесторонней личности.

Оксана Ярмошук, заведующая детским садом №138 Минска:

Микрорайон очень долго ждал этот детский сад. Мы постарались сделать все возможно, чтобы принять основную массу малышей — с двух до четырех лет.

Просторность — одна из особенностей этого нетипового проекта. Места много для самых разных кружков даже сверх базовой программы. И кстати, и сам сад, и его наполнение, на 90% — белорусского производства.

Эти две новостройки – не последнее пополнение социальной инфрастуктуры столицы. В этом году сдадут ещё одну поликлинику в Лошице, проектируют и в новом микрорайоне Брилевичи. До конца 2010 года появится как минимум пять новых детских садов. Детей, где мест не хватает, подвозить пока будут в другие районы.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингориполкома:

Год качества будет выполнен. И жители Минска могут быть уверены, что все те планы по социальному развитию города, по строительству садов, реконструкции дорог, по созданию рабочих мест, поддержке предпринимательства, которые намечены, тоже будут выполнены. Поэтому что это крепкая, устойчивая социальная политика нашего государства.

Владимир Щербо, председатель Комитета образования Мингорисполкома:

Самое главное, чтобы за ходом строительства жилья поспевали и объекты социальные. Надо подумать и о внешкольных учреждениях — также есть планы и перпективы.