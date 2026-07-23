Министры, местная вертикаль и дипломаты – Лукашенко 23 июля рассмотрел кадровые вопросы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля провел кадровый день, информирует Telegram-канал Пул Первого.

Глава государства назначил на пост министра архитектуры и строительства Ольшевского Вадима Ивановича. Новым министром лесного хозяйства стал Ульдинович Сергей Станиславович.

Назначены также новые руководители дипломатических представительств Республики Беларусь в Таджикистане и Мозамбике.

Худолеев Александр Федорович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан.

Николайчик Юрий Владимирович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Мозамбик по совместительству.

Есть обновления также в составе руководителей местных исполнительных и распорядительных органов в Гродненской и Брестской областях:

Медзвецкас Сергей Тадеушевич – первый заместитель председателя Гродненского облисполкома;

Максимчук Александр Александрович – заместитель председателя Брестского облисполкома (вопросы строительства, транспорта и ЖКХ);

Жуковский Руслан Михайлович – председатель Островецкого райисполкома;

Шулейко Виталий Тадеушевич – председатель Слонимского райисполкома;

Аверко Игорь Владимирович – председатель Щучинского райисполкома;

Гершгорин Владислав Владимирович – глава Администрации Ленинского района г. Гродно.