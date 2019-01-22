Снежный челлендж стартовал в Минске

Новости Беларуси. Креатив поможет и в уборке снега. Необычная акция стартовала в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Форму выбрали необычную – челлендж, что означает «бросить вызов». Принять его может каждый.

Всё что нужно – обратиться в ЖЭС по месту жительства, получить инвентарь, предъявив документ, удостоверяющий личность и приступить к выполнению задания. Уборку территории можно снять на видео или фото, выложить в социальных сетях и передать эстафету родным или друзьям, подкрепив изображение специальным хештегом.

Марина Курлович, исполняющая обязанности первого секретаря Центрального районного комитета ОО «БРСМ»:

Наша молодежь активно участвует в подобных акциях. А так как это челлендж, наша молодежь активно убирает снег и отправляет вызов другим ребятам, друзьям, учащимся из других районов. Тем самым, возможно, другие районы города Минска присоединятся к данной акции.