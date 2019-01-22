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Снежный челлендж стартовал в Минске

22 января 2019 18:47
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Новости Беларуси. Креатив поможет и в уборке снега. Необычная акция стартовала в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Форму выбрали необычную – челлендж, что означает «бросить вызов». Принять его может каждый.

Снежный челлендж стартовал в Минске-1

Всё что нужно – обратиться в ЖЭС по месту жительства, получить инвентарь, предъявив документ, удостоверяющий личность и приступить к выполнению задания. Уборку территории можно снять на видео или фото, выложить в социальных сетях и передать эстафету родным или друзьям, подкрепив изображение специальным хештегом.

Снежный челлендж стартовал в Минске-4

Марина Курлович, исполняющая обязанности первого секретаря Центрального районного комитета ОО «БРСМ»:
Наша  молодежь активно участвует в подобных акциях. А так как это челлендж, наша молодежь активно убирает снег и отправляет вызов другим ребятам, друзьям, учащимся из других районов. Тем самым, возможно, другие районы города Минска присоединятся к данной акции.

Снежный челлендж стартовал в Минске-7

Пока что ряды добровольцев не так велики, но организаторы надеются на поддержку и уверены в пользе необычной акции. Принять вызов можно до конца зимы. Самые активные участники получат сувениры и подарки.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Марина Курлович # Фотофакт

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