Снежный челлендж стартовал в Минске

Новости Беларуси. Креатив поможет и в уборке снега. Необычная акция стартовала в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Форму выбрали необычную – челлендж, что означает «бросить вызов». Принять его может каждый.
Новости Беларуси. Креатив поможет и в уборке снега. Необычная акция стартовала в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Форму выбрали необычную – челлендж, что означает «бросить вызов». Принять его может каждый.
Всё что нужно – обратиться в ЖЭС по месту жительства, получить инвентарь, предъявив документ, удостоверяющий личность и приступить к выполнению задания. Уборку территории можно снять на видео или фото, выложить в социальных сетях и передать эстафету родным или друзьям, подкрепив изображение специальным хештегом.
Марина Курлович, исполняющая обязанности первого секретаря Центрального районного комитета ОО «БРСМ»:
Наша молодежь активно участвует в подобных акциях. А так как это челлендж, наша молодежь активно убирает снег и отправляет вызов другим ребятам, друзьям, учащимся из других районов. Тем самым, возможно, другие районы города Минска присоединятся к данной акции.
Пока что ряды добровольцев не так велики, но организаторы надеются на поддержку и уверены в пользе необычной акции. Принять вызов можно до конца зимы. Самые активные участники получат сувениры и подарки.