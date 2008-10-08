Слет волонтеров БРСМ пройдет сегодня в Минске

В его работе примут участие студенты столичных вузов. Специалисты-психологи, представители Белорусского "Красного Креста" и других общественных организаций проведут треннинговые занятия по работе с детьми с ограниченными возможностями.



Пройдет также презентация выставки по итогам Республиканского конкурса детского творчества. На ней представят наиболее яркие и интересные работы. Волонтеры также побывают в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии и гематологии, Ратомской школе-интернате и второй столичной детской клинике. Они подготовили для детей интересные развлекательные программы и концерты.