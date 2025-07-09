«Славянский базар – 2025» – чем порадовал белорусов второй конкурсный день среди юных исполнителей?

Много концертных площадок не бывает! Особенно, если это фестивальный Витебск! Сегодня, 9 июля, «Славянка» обновила сцену Центрального спорткомплекса, который переоборудовали в зал под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аншлаг был обеспечен, ведь для зрителей выступал Стас Михайлов.

И о будущих звездах эстрады. На «Славянском базаре» сегодня второй конкурсный день у юных исполнителей. И есть повод порадоваться за участницу от Беларуси. 12-летняя минчанка Амалия Сухан набрала высший бал из возможных. Вся международная коллегия оценила выступление нашей соотечественницы на десятки. Имена победителей детского конкурса озвучат на церемонии открытия, которое состоится уже 10 июля! Без преувеличения – самое ожидаемое и посещаемое культурное событие лета в шаге от звуков фанфар, которые уже стали одними из символов «Славянского базара». Чем еще запомнился уходящий день? В фестивальную атмосферу погрузилась Марина Кишкурно.

На площадке у Летнего амфитеатра торжественно подняли флаг фестиваля. Церемония в 2025 году прошла под символичным лозунгом «Время новых побед». А уже 10 июля на главной сцене форума пройдет торжественная церемония открытия. Завтра же разрешится и главная интрига детского вокального конкурса – кому достанется Гран-при.

Яна Клявиня, певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов, член жюри:

Детей очень сложно оценивать, судить. Нужно не обидеть и быть вроде адекватным членом жюри. Но это очень тяжело. Взрослых судить легче. Сегодня, во второй конкурсный день, участники исполняли славянский хит, и наша Амалия Сухан покорила жюри с первых нот. Во второй день детского музыкального конкурса «Витебск-2025» белоруска Амалия Сухан стала лидером. Помимо Гран-при, 14 юных талантов из разных стран разыграют первое, второе и третье места. Результаты станут известны 11 июля.

Заур Барагунов, участник Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025» (Россия):

Для меня сам фестиваль «Славянский базар» – это очень большой, добрый, хороший, приятный конкурс. Традиционно в фестивальное время в отелях ажиотаж не меньше, чем на главных концертных площадках. Гостиницы тоже готовятся к фестивалю заранее. Обновляют внешний вид и номерной фонд. Например, этот трехкомнатный люкс – экспериментальный. Вся мебель в нем встроенная. Это новое веяние в гостиничном бизнесе и, безусловно, смелое, хотя и не единственное решение витебских дизайнеров.