Щёкин: «Лет через пять наша Конституция станет эталоном для многих стран»

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Референдум, во-первых, с точки зрения для нашего общества – это уникальная возможность каждому высказать свое мнение, принять участие в судьбе нашей страны. Поэтому считаю, что каждый должен прийти и воспользоваться этой возможностью. И опять-таки повторюсь, что все-таки есть досрочное голосование. Это такая демократическая возможность, которая используется в любой практически стране. И в этом нет никаких проблем. И второй момент – референдум, конечно, как кость в горле будет у коллективного Запада. Это такой железный занавес демократического фашиствующего Запада перед нашими традициями. Вы не представляете, как обнулятся их ценности. Ведь они боятся нашего референдума. Им же теперь, после этого референдума, этой процедуры, которой у нас шло обсуждение, им надо теперь своему обществу объяснить, а как же там принимаются законы. Как же там принимается Конституция? Ведь там многие Конституции принимаются просто в парламенте в закрытом формате.

Кирилл Казаков:

Элита решила, договорилась, пролоббировала, свои законы приняли.

Николай Щекин:

Даже посмотрите, вступление в НАТО – там все решается без всякого обсуждения с народом. У нас произошла уникальная вещь. Эта формула демократическая приоткрыла для всех стран мира новую такую картину, я скажу больше, что лет через пять наша Конституция станет эталоном для многих стран.

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