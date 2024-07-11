Школьные базары откроются в столичных универмагах в середине июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Предусмотрены акции и скидки. Будет представлен широкий ассортимент товаров для детей и подростков. Это одежда, обувь, галантерея и канцелярские принадлежности.

Для удобства покупателей в торговых залах сделают тематическое оформление, разместят вывески, указатели и светодиодные экраны. Запланированы акции «День школьника» и распродажи со скидками до 55 %. Кроме того, с 1 по 31 августа в некоторых универмагах покупателям будут предоставлять услугу по бесплатной подгонке швейных изделий. Отметим, покупательский спрос на деловую одежду для школьников на 90 % обеспечивается за счет продукции отечественного производства.