Школьники и лицеисты Жабинки пополнили ряды БРСМ. Церемония прошла с участием главы Администрации Президента

Новости Беларуси. Приносить пользу обществу и помогать людям по велению души. Школьники и лицеисты Жабинки сегодня, 20 апреля, пополнили ряды БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Членские билеты ребятам в торжественной обстановке вручил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Запоминающимся этот день стал для 11 юношей и девушек. Они понимают, что теперь перед ними открываются десятки возможностей. Это и студотрядовское движение, и волонтерство, патриотические акции и открытые диалоги.

Лидия Лысенко, учащаяся лицея Жабинки:

Как участник БРСМ я участвую в волонтерских акциях, общественных, которые проводятся в нашем маленьком городе-спутнике Жабинка. Благоустройство важных мест Жабинковского района, помощь пожилым людям.

Михаил Балан, ученик средней школы №1 Жабинки:

Мы ухаживаем за могилами ветеранов, памятниками, которые находятся в нашем городе. В этом году оканчиваю 1-ю школу Жабинки. Сегодня официально вступил в ряды БРСМ. Очень приятно, что членский билет вручал лично глава Администрации Президента.