Школьник из Могилева придумал и создал прибор для определения качества питьевой воды

Новости Беларуси. Свою разработку десятиклассник презентовал на международном научном конкурсе в Стокгольме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там в компании ровесников из 35 стран юноша успешно защитил своё ноу-хау, получил высокую оценку от видных ученых и в награду – диплом лауреата.

У этого юноши горят глаза – эксперимент удался, прибор работает, исследования продолжаются. Сейчас Даниил изучает качество воды в частном секторе Могилева. Сначала ее надо окрасить специальными реактивами, затем пробирки с пробами установить под фото и светодиоды в банку из-под кофе. Микроконтроллер считывает информацию, а компьютерная программа ее анализирует и выдает результат содержания вредных нитрат-ионов.

Даниил Шаройкин, ученик 10 класса средней школы №18 Могилёва:

Вот нам планшет показывает, что концентрация составляет 25 миллиграмм на литр. Предельно допустимая концентрация составляет 45 миллиграммов на литр. То есть меньше предельно допустимой – вода пригодна для питья. И могут использовать люди, которые здесь живут. Этим прибором может овладеть любой человек. Он очень простой в использовании.

Этому прибору Даниил дал название «колориметр» – «измерять цвет» в переводе. Он компактен, надежен, и как все гениальное, прост.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Примерная цена такого прибора, точнее его себестоимость, около 60 белорусских рублей. Уже существующие зарубежные приборы с такими же функциями стоят от полутора тысяч долларов и выше. Даниил, за счет чего такое серьезное удешевление? За счет того, что мы использовали материалы, которые может достать каждый человек в любом электронном магазине и кофейную баночку тоже может достать любой человек.

Жюри международного молодежного форума в Стокгольме, а это ученые со всего мира, поразились простотой ноу-хау белорусского школьника. Такие приборы не новинка, но чтобы вот так!!! Свежо и креативно! Поездке в Швецию предшествовали месяцы работы в школьной лаборатории.

Наталья Елисеева, учитель биологии средней школы №18 Могилёва:

Даниил он целеустремленный, он всегда добивается своих целей, ставит перед собой задачи и к ним идет.У него есть огромные перспективы, у него огромный потенциал в дальнейшем развитии и саморазвитии Даниила.

Сергей Бонич, директор средней школы №18 Могилёва:

В нашей обычной общеобразовательной школе есть много талантливых учителей и ребят, которые показывают прекрасные результаты во многих сферах – научных знаний, спорте и других сферах.

Даниил намерен получить патент на свою разработку. А после ее можно будет внедрять в производство. Есть у парня и новые идеи по усовершенствованию прибора.

Даниил Шаройкин, ученик 10 класса средней школы №18 Могилёва:

Эти идеи будут связаны с определением качества воды. Также возможно и почвы. Чтобы помогать людям.