Шестой Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»

Министерство информации Республики Беларусь, Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, ЗАО «Второй национальный телеканал» и ЗАО «Столичное телевидение» объявляют о проведении Шестого Национального телевизионного конкурса «Телевершина».

Для участия в конкурсе принимаются отечественные телепрограммы любой продолжительности производства республиканских и региональных телевещательных организаций, иных производителей различных форм собственности Республики Беларусь, вышедшие в эфир в 2009 году.



Конкурс проводится по 21 номинации (список номинаций с комментариями прилагается)

Программу (передачу) и / или соискателя на премию могут представить только телевещатели или производители (телевизионные компании, студии, продюсерские центры, объединения). Представляемые работы должны быть на русском или белорусском языках, или переведены на них (закадровый голос, субтитры или дубляж).

Жюри, в состав которого входят известные режиссеры, сценаристы, актеры, журналисты, определит по три финалиста в каждой номинации.

Торжественная церемония награждения победителей Шестого Национального телевизионного конкурса «Телевершина» состоится в г.Минске в апреле 2010 года. Финалисты конкурса во всех номинациях будут приглашены на торжественную церемонию награждения победителей. Все расходы, связанные с пребыванием в г. Минске 2-х представителей от каждой программы, вышедшей в финал, и одного представителя в персональной номинации, берут на себя участники конкурса.

Выдвижение одной и той же программы или одного и того же соискателя одновременно на конкурс в нескольких номинациях не допускается.

Для участия в Шестом Национальном телевизионном конкурсе «Телевершина» необходимо представить в адрес Министерства информации Республики Беларусь следующее:

1. Заявку на участие в конкурсе, заполненную на каждую отдельную программу (передачу) и/ или

каждого выдвигаемого соискателя (форма прилагается). Заявка должна быть подписана одним из руководителей представляющей организации и заверена печатью;

2. Один DVD-диск (расширение: mpeg2) отдельно по каждой программе (передаче) и / или каждому соискателю;

3. Аннотацию на программу / передачу или соискателя в электронном виде (CD-R, диск 3,5А) -файлы с расширением - *.doc, *.txt

Примечание:

- Заявка на участие с исходными данными является единственным документом для включения работ в список конкурсантов. Министерство информации не несёт ответственности за ошибки и неточности, содержащиеся в представленной заявке.

- DVD-диски, имеющие брак в изображении или звуке, к конкурсу не допускаются.

- «Нарезки» из нескольких программ не принимаются.

- При представлении программы, хронометраж которой превышает допустимые пределы, указанные в комментариях к номинациям, допускается ее сокращение (монтаж).

- Программы представляются на конкурс без рекламных блоков.

- При невыполнении условий любого из вышеперечисленных пунктов заявки на участие в конкурсе приниматься не будут.

- В случае представления преднамеренно неверной информации организаторы оставляют за собой право исключить работу из участия в конкурсе на любом этапе.



Срок приёма заявок: с 11 января по 10 февраля 2010 года

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:

220004, г.Минск, пр.Победителей, 11, Министерство информации Республики Беларусь с пометкой «Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»



№ НОМИНАЦИИ КОММЕНТАРИИ 1. Лучшая информационная программа Основной вечерний выпуск новостей.

Хронометраж – не более 30 мин. 2. Лучшая общественно-политическая (публицистическая) программа Одна программа.

Хронометраж – не более 30 мин. 3. Лучшая культурно-просветительская программа Одна программа.

Хронометраж – не более 30 мин. 4. Лучшая музыкально-развлекательная программа Одна программа (игровая, музыкальная).

Хронометраж - не более 30 мин. 5. Лучшая программа для детей и юношества Одна программа. Рассматриваются в том числе анимационные фильмы, предназначенные для детской и юношеской аудиторий.

Хронометраж – не более 30 мин. 6. Лучшая спортивная программа Одна программа.

Хронометраж – не более 30 мин. 7. Лучший телевизионный документальный фильм Один фильм или лучшая серия документального сериала. 8. Лучшая социальная реклама Один ролик. 9. Лучший телевизионный дизайн Рассматривается как общее оформление телевизионного канала, представленное 3-5 элементами, так и отдельные элементы оформления из следующего перечня: логотип канала; идентифицированные (имиджевые) заставки; заставки рубрик и рекламы; оформление основной программы канала, включая оформление студии.

Хронометраж – не более 5 мин. 10. Лучшая новостная программа регионального телевидения Одна программа.

Хронометраж – не более 30 мин. 11. Лучший ведущий информационной программы Одна программа.

Хронометраж - не более 30 мин. 12. Лучший ведущий общественно-политической

(публицистической) программы Одна программа.

Хронометраж – не более 30 мин. 13. Лучший ведущий музыкально-развлекательной программы Одна программа.

Хронометраж - не более 30 мин. 14. Лучший ведущий спортивной программы (комментатор) Одна программа.

Хронометраж - не более 30 мин. 15. Лучший ведущий регионального телевидения Одна программа.

Хронометраж - не более 30 мин. 16. Лучший репортер Один репортаж.

Хронометраж – не более 20 мин. 17. Лучший режиссер Одна программа или один фильм (не сериал).

Хронометраж – не более 60 мин. 18. Лучший оператор Одна программа или один фильм (не сериал.)Хронометраж – не более 60 мин. 19. Лучший телевизионный продюсер Материалы, подтверждающие масштабность работы или ее сложность.

Аннотация-заключение на трактовку телевизионного проекта. А также в приложении: одна программа или один фильм (не сериал).

Хронометраж – не более 60 мин. 20. Лучший региональный проект года Один масштабный социально значимый телевизионный проект, получивший широкий общественный резонанс. 21. Гран-при

«Телевизионный проект года» Один масштабный социально значимый телевизионный проект, получивший широкий общественный резонанс в республике.

Примечание: в заявках всех представляемых проектов обязательно должны быть указаны: режиссер, автор сценария, оператор.

Источник: Министерство информации РБ