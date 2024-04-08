Сезон полевых работ. Что с семенами и техникой, готовы ли сами аграрии? Анонс ток-шоу «‎По существу»‎

Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой и когда шок-контент с животноводческих ферм станет утопией?

На площадке ток-шоу «‎По существу»‎ этим вечером устроим сельхозразбор. Среди спикеров представители научного сообщества, Минсельхозпрода, руководители хозяйств и специалисты надзора. Его участником может стать каждый: со стартом эфира считывайте с экрана своим смартфоном QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.