Сезон полевых работ. Что с семенами и техникой, готовы ли сами аграрии? Анонс ток-шоу «‎По существу»‎

Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой и когда шок-контент с животноводческих ферм станет утопией?
Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой и когда шок-контент с животноводческих ферм станет утопией?
На площадке ток-шоу «По существу» этим вечером устроим сельхозразбор. Среди спикеров представители научного сообщества, Минсельхозпрода, руководители хозяйств и специалисты надзора. Его участником может стать каждый: со стартом эфира считывайте с экрана своим смартфоном QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.
Смотрите ток-шоу «По существу» 8 апреля в 18:30.