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Сезон полевых работ. Что с семенами и техникой, готовы ли сами аграрии? Анонс ток-шоу «‎По существу»‎

08 апреля 2024 08:08
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Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой и когда шок-контент с животноводческих ферм станет утопией?

Сезон полевых работ. Что с семенами и техникой, готовы ли сами аграрии? Анонс ток-шоу «‎По существу»‎-1

На площадке ток-шоу «‎По существу»‎ этим вечером устроим сельхозразбор. Среди спикеров представители научного сообщества, Минсельхозпрода, руководители хозяйств и специалисты надзора. Его участником может стать каждый: со стартом эфира считывайте с экрана своим смартфоном QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.

Смотрите ток-шоу «По существу» 8 апреля в 18:30.

# Посевная кампания # общество

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