Сергей Ульдинович стал самым молодым директором лесхоза в Беларуси

Копыль - одно из древнейших поселений Беларуси, расположен в 120 километрах от Минска. Первые упоминания о городе были в 1274 году в Галицко-Волынской летописи. В 1652 году Копыль получил от короля польского Яна Казимира Магдебургское право, герб, печать, разрешение на строительство ратуши, а также организацию торгов и ярмарок. В XVI веке Копыль славился ремеслами, особенно ткачеством, бархатными и лайковыми изделиями. В 1616 он перешел во владение Радзивиллов. Известно, что в 1695 около города возникло вооруженное столкновение войсковых отрядов магнатов Сапег и Радзивиллов за право владения Копылем. За свою многовековую историю он не единожды захватывался чужеземцами -татарами, германцами, поляками. В 1866 году здесь был построен храм больших размеров - Спасо-Вознесенская церковь. Памятник архитектуры 19 века сохранился до нашего времени. Не обошли стороной Копыль знаменитые исторические события и здесь необходимо отметить, что исторический Манифест об образовании БССР, 1 января 1919 года был подписан уроженцем Копыля - Дмитрием Федоровичем Жилуновичем. Общественный и государственный деятель, писатель и поэт известен также под псевдонимом Тишка Гартный. Копыльщина - родина 36 писателей, среди которых также Кузьма Чорный, Анатолий Астрейко, Адам Русак, Алесь Адамович. Копыль славится своей природой. На территории района известно более 20 памятников археологии, которые охватывают период от эпохи каменного века до средневековья. Это древние поселения, городищи, курганы.

К известному изречению «Лес — наше богатство» молодой директор Копыльского лесхоза Сергей Ульдинович неизменно добавляет: «А самое главное наше богатство — это люди». И так утверждать у него есть все основания. Когда Сергей Станиславович пришел на должность руководителя лесхоза, тот был, как говорится, в долгах как в шелках, все направления хозяйственной деятельности были убыточными. Работники лесхоза поверили молодому директору, поддержали его, активно включились в работу, и всего за полтора года они вместе сделали невозможное: трудовой коллектив Копыльского лесхоза в рейтинге Минлесхоза по всем производственно-экономическим показателям на первом месте последние три года подряд!

Три с половиной года назад Сергей Ульдинович стал самым молодым директором лесхоза в Беларуси. Тогда у 28-летнего молодого специалиста никакой стратегии руководства не было. Возможно — лукавит, а может просто работает по призванию. А ведь связать свою жизнь с лесным хозяйством Сергей Станиславович решил не сразу. Целых три недели отучился в строительном училище и бросил. После 11 класса все-таки решил пойти по стопам отца - лесника с 20 стажем - и поступил в технологический университет. Так что династия Ульдиновичей не прервалась. Сергей Ульдинович говорит, что во многих вопросах опирается на собственный опыт. Вот, например, тонкости охоты он постигал уже с 11 лет. В 19 официально вступил в ряды охотников. Видимо, эти знания помогли создать на базе лесхоза одно из лучших охотхозяйств республики, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.