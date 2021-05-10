Сергей Сивец о декрете Президента: это абсолютно своевременный и последовательный шаг главы государства

Новости Беларуси. Декрет о защите суверенитета и конституционного строя призван купировать посягновения на базовые государственные ценности. Об этом заявил сенатор Сергей Сивец, комментируя документ. Он подчеркнул, что принятый декрет – абсолютно своевременный и последовательный шаг главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси: В соответствии со статьей 30-й закона о Президенте, Президент имеет право принимать временные декреты, которые призваны как раз купировать посягновения на эти базовые государственные ценности – суверенитет, независимость, национальная безопасность. События второй половины 2020 года и вот события, о которых не так давно стало известно из средств массовой информации, со всей очевидностью свидетельствуют, что это абсолютно своевременный и последовательный шаг главы государства, чтобы обеспечить стабильность и политическую, и социальную в нашей стране. И я думаю, что в отличие, наверное, от большинства граждан Президент знает гораздо глубже ту проблему, которая, собственно, и побудила пойти его на этот шаг и издать абсолютно конституционный, абсолютно правомерный декрет.

Декрет о защите суверенитета и конституционного строя Президент подписал 9 мая. Ранее Александр Лукашенко уже озвучивал, что в случае любых непредвиденных ситуаций, связанных с возможным устранением главы государства либо внешней агрессией, бразды правления передаются Совету безопасности. Теперь это закреплено документально.

Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

Указ предусматривает, что при худшем сценарии развития ситуации на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Совбезом с участием губернаторов также принимается решение о проведении новых выборов.