В Минске пустили дополнительные автобусы к кладбищам

Новости Беларуси. Дополнительные автобусные маршруты к местам массовых захоронений организованы 10 и 11 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с возрастающим пассажиропотоком в преддверии Радоницы. Кроме того, увеличено количество рейсов на постоянных автобусных маршрутах, следующих к кладбищам. Полная информация о работе общественного транспорта размещена на сайте Минсктранса.