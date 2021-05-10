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В Минске пустили дополнительные автобусы к кладбищам

10 мая 2021 11:39
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Новости Беларуси. Дополнительные автобусные маршруты к местам массовых захоронений организованы 10 и 11 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске пустили дополнительные автобусы к кладбищам-1

Это связано с возрастающим пассажиропотоком в преддверии Радоницы. Кроме того, увеличено количество рейсов на постоянных автобусных маршрутах, следующих к кладбищам. Полная информация о работе общественного транспорта размещена на сайте Минсктранса.

# Транспорт Минска # общество # Фотофакт

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