Сергей Бартош стал новым министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 8 августа, назначил Сергея Бартоша главой Минсельхозпрода, информирует пресс-служба белорусского лидера.

До сегодняшнего назначения новый министр с октября 2022 года работал помощником Президента – инспектором по Гомельской области. До этого Сергей Бартош был главой Березовского райисполкома.

«Из нескольких кандидатур, которые были предложены неделю назад, я выбираю Вас. Потому что у Вас приличный жизненный путь. Крайне важно, чтобы министр обязательно поработал и руководителем сельхозпредприятия. Как и в промышленности, если министр или вице-премьер, чтобы они прошли этот путь руководителя той или иной организации промышленной», – сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что у Бартоша имеется необходимый опыт. Новый министр был и агрономом, и работал на уровне районного, областного звена, потому все процессы в сельском хозяйстве ему хорошо известны. А на уровне уже помощника Президента была возможность увидеть сверху проблемы, которые есть в селе. По возрасту и по опыту Сергей Бартош подходит на эту должность, резюмировал глава государства.