Секрет молодости: солигорские пенсионеры познают искусство йоги

Новости Беларуси. Солигорские пенсионеры овладевают искусством йоги. Новое направление начало работать недавно при «Университете третьего возраста» центра соцобслуживания населения. Занятия проходят два раза в неделю и уже набирают популярность.

Оздоровительной гимнастикой здесь занимаются в течение пяти лет. Так, цигун – комплекс дыхательных и двигательных упражнений – объединил десятки женщин. Несмотря на то, что им уже за 50, медитацию и растяжки они усвоили прекрасно. И отмечают: благодаря постоянным занятиям улучшается подвижность суставов, кровообращение и общее самочувствие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.