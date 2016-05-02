Прямой эфир

Секрет молодости: солигорские пенсионеры познают искусство йоги

02 мая 2016 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Солигорские пенсионеры овладевают искусством йоги. Новое направление начало работать недавно при «Университете третьего возраста» центра соцобслуживания населения. Занятия проходят два раза в неделю и уже набирают популярность.

Оздоровительной гимнастикой здесь занимаются в течение пяти лет. Так, цигун – комплекс дыхательных и двигательных упражнений – объединил десятки женщин. Несмотря на то, что им уже за 50, медитацию и растяжки они усвоили прекрасно. И отмечают: благодаря постоянным занятиям улучшается подвижность суставов, кровообращение и общее самочувствие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Пенсионеры

Другие новости рубрики

Все новости
Регистрация абитуриентов на централизованное тестирование 2 мая началась в Беларуси
02 мая 2016 12:41

Регистрация абитуриентов на централизованное тестирование 2 мая началась в Беларуси

Празднование 71-й годовщины Победы в ВОВ: 2 и 3 мая в Минске пройдут репетиции шествия памяти
02 мая 2016 10:23

Празднование 71-й годовщины Победы в ВОВ: 2 и 3 мая в Минске пройдут репетиции шествия памяти

Копию древней чудотворной иконы привезли в минский храм, литургию возглавил Митрополит Павел
02 мая 2016 10:10

Копию древней чудотворной иконы привезли в минский храм, литургию возглавил Митрополит Павел