Секрет хорошей и крепкой рассады. Как вырастить вкусную клубнику?

Вот и весна – садоводы-огородники дождались. Пока одни только приступают к планированию грядок и рассчитывают, сколько и каких культур им нужно, другие организовывают настоящие теплицы в своих городских квартирах. Объем весенних работ внушителен. О том, как подготовиться к дачному сезону, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Насколько я знаю, вы занимаетесь рассадой. В каких количествах? Может быть, у вас все дома подоконники заняты, некуда ничего поставить?

Дмитрий Парфенов, предприниматель, агроном-садовод, эксперт в области производства ягод и фруктов:

Нет. Я понимаю, что мы говорим про дачников, но мы все же занимаемся рассадой с точки зрения производства. Мы занимаемся рассадой клубники, потом ее сажаем, получаем продукцию в виде ягод, а ягоду уже реализуем. То есть это уже больше как бизнес, не как дача. Алеся Лакина:

Дача без клубники – мне кажется, это вообще не дача. Дмитрий Парфенов:

Да, я с вами полностью соглашусь. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

У вас наверняка есть опыт в том числе и борьбы с вредителями. То есть вы выращиваете в таких больших объемах продукцию, расскажите о своем опыте. Как это у вас происходит? Как вы подгадываете время, когда нужно бороться с тем или иным вредителем, кто преобладает?

Алеся Лакина:

Может, есть какой-то секрет успешной, хорошей, крепкой рассады? Дмитрий Парфенов:

В принципе, ситуация не такая сложная. Если мы берем любое растение, в том числе клубнику, нужно определить, как оно развивается. У растения есть такое название – фенологические фазы, фенфазы. Как они развиваются? То есть сначала у нас идет начало вегетации, у той же клубники появляются маленькие зеленые листочки, потом она выбрасывает цветоносы – это такие штучки, которые будут цвести. Юлия Самусенко:

Прямо хорошим языком, понятным объясняете.