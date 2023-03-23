Секрет хорошей и крепкой рассады. Как вырастить вкусную клубнику?
Вот и весна – садоводы-огородники дождались. Пока одни только приступают к планированию грядок и рассчитывают, сколько и каких культур им нужно, другие организовывают настоящие теплицы в своих городских квартирах. Объем весенних работ внушителен. О том, как подготовиться к дачному сезону, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Насколько я знаю, вы занимаетесь рассадой. В каких количествах? Может быть, у вас все дома подоконники заняты, некуда ничего поставить?
Дмитрий Парфенов, предприниматель, агроном-садовод, эксперт в области производства ягод и фруктов:
Нет. Я понимаю, что мы говорим про дачников, но мы все же занимаемся рассадой с точки зрения производства. Мы занимаемся рассадой клубники, потом ее сажаем, получаем продукцию в виде ягод, а ягоду уже реализуем. То есть это уже больше как бизнес, не как дача.
Алеся Лакина:
Дача без клубники – мне кажется, это вообще не дача.
Дмитрий Парфенов:
Да, я с вами полностью соглашусь.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
У вас наверняка есть опыт в том числе и борьбы с вредителями. То есть вы выращиваете в таких больших объемах продукцию, расскажите о своем опыте. Как это у вас происходит? Как вы подгадываете время, когда нужно бороться с тем или иным вредителем, кто преобладает?
Алеся Лакина:
Может, есть какой-то секрет успешной, хорошей, крепкой рассады?
Дмитрий Парфенов:
В принципе, ситуация не такая сложная. Если мы берем любое растение, в том числе клубнику, нужно определить, как оно развивается. У растения есть такое название – фенологические фазы, фенфазы. Как они развиваются? То есть сначала у нас идет начало вегетации, у той же клубники появляются маленькие зеленые листочки, потом она выбрасывает цветоносы – это такие штучки, которые будут цвести.
Юлия Самусенко:
Прямо хорошим языком, понятным объясняете.
Дмитрий Парфенов:
Я стараюсь для дачников объяснить.
Юлия Самусенко:
Да, все правильно.
Дмитрий Парфенов:
Эти цветоносы – это наши будущие цветочки, а будущие цветочки – это наши будущие ягоды. У нас есть две задачи – защитить первые листочки от болезней и вредителей и защитить наши будущие ягоды в виде цветка точно так же – от болезней и вредителей. Потому что если мы листочки не защитим, у нас будет плохой фотосинтез и мы не получим хороших ягод. Чем мы защищаем? У нас есть в основном специализированные препараты – это инсектициды и фунгициды.
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