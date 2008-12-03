Сегодня - Всемирный день инвалидов

Он отмечается и в нашей стране. В Беларуси сегодня проживает более пятисот тысяч людей с ограниченными возможностями. Они нуждаются не только в сочувствии, но в первую очередь – в обеспечении прав на достойную жизнь, труд и отдых. В республике развивается сеть реабилитационных учреждений, расширяется спектр услуг по оздоровлению, внедряются новые технические средства социальной адаптации. Так, в скором времени во всех регионах страны появятся отделения дневного пребывания инвалидов. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды, а также обучению людей с ограниченными возможностями. За последние три года получили квалификацию и трудоустроились почти шесть тысяч инвалидов.