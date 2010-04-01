Сегодня Великий, или Чистый четверг у православных

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершит в минском Свято-Духовом кафедральном соборе чин омовения ног 12 священникам.

Этот обряд связан с евангельским повествованием о том, как Иисус накануне пасхальной трапезы, предшествовавшей его распятию, омыл ноги своим двенадцати ученикам, показав пример кротости и любви. Затем он вышел в Гефсиманский сад, где молился вплоть до своего ареста.

В Великий четверг в Православной церкви освящают благоухающую мазь, предназначенную для таинства миропомазания. Пост сегодня более мягкий, чем в остальные дни предпасхальной недели. А вечером начнутся особые церковные службы Страстной пятницы, где освятят огонь, который прихожане по традиции принесут в свои дома.

В народе Великий четверг называют Чистым. Считается, кто сегодня до восхода солнца умылся, будет здоров целый год. По традиции, в этот день принято особенно тщательно убирать дом и двор. А потом печь куличи к Пасхе и красить яйца.

По народным поверьям, какая погода будет в Великий четверг — такая продержится и всю весну.