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Сегодня с 14.00 до 16.00 Николай Ладутько ответит на вопросы минчан о жизни города

29 июня 2010 10:14
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Председатель Мингорисполкома будет общаться с жителями города в ходе прямой телефонной линии.

Телефон в Минске: 222 - 44 - 44

В центре внимания — проблемы обеспечения жизнедеятельности минчан.

# общество # Ладутько

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