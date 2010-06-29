Сегодня с 14.00 до 16.00 Николай Ладутько ответит на вопросы минчан о жизни города

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В центре внимания — проблемы обеспечения жизнедеятельности минчан.
В историю этот день вошел в связи с печальными событиями.
Под алтарем святыни найдет упокоение прах участников четырех крупнейших сражений с 1812 года.
В Беларуси подводят итоги акции «Задай вопрос Президенту». Учащиеся написали тысячи писем и, как уверяют организаторы, все они дойдут до адресата.
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