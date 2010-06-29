Сегодня с 14.00 до 16.00 Николай Ладутько ответит на вопросы минчан о жизни города

«Задай вопрос Президенту»: о чем мечтает Александр Лукашенко и будет ли построена в Беларуси трасса «Формулы-1»?

В Беларуси подводят итоги акции «Задай вопрос Президенту». Учащиеся написали тысячи писем и, как уверяют организаторы, все они дойдут до адресата.