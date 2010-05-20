Сегодня началась застройка нового минского района «Северный»

Застройка началась с прокладки инженерных сетей.

На возведение двухсот тысяч жилых квадратных метров понадобится больше двух лет. Со временем там вырастет целый «городок» со своей инфраструктурой и архитектурой. Фундамент первой многоэтажки заложат уже в этом году.

Более миллиона квадратных метров добротного жилья обещают возвести здесь в ближайшие два-три года. А еще — детские сады, школы, магазины, объекты быта и многоуровневые автостоянки.

Очертания первого жилого дома обещают обозначить уже в этом году, а большая стройка наберет оборот в начале следующего.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Люди платят за квадратный метр жилого дома. За счет городского бюджета будут строиться школы, детские сады, объекты здравоохранения. В итоге все затраты, которые будут вложены в эту территорию, чтобы люди здесь жили полноценно, в совокупности будут равны стоимости жилых домов.

Свой вклад в «северные красоты» белорусской столицы готовы вложить и французы. Самую крупную — на 1200 коек — клиническую больницу и роддом разместят среди новостроек. Инвестпроект и кредит в 300 миллионов евро предложила крупнейшая в мире строительная компания.

Пять городских улиц и магистральные инженерные сети —дождевая канализация, водопровод, газ и наружное освещение — первое, с чего начнут строители. На это все из городской казны направят 160 миллиардов рублей.

Прежде эта территория Минска не осваивалась из-за проблем с теплоснабжением. Оптимальное решение теперь найдено.

Откорректированный генплан Минска предусматривает развитие столицы и за кольцевой. Уже в следующем году проложат инженерные коммуникации для будущих новостроек в пристоличьи.

Щемыслица, Дегтяревка, Тарасово заживут по-городскому. Несколько позже запроектируют Ельницу и Новый Двор. А дальше застройка Минска направится к Смолевичам.

Ольга Юруть, Андрей Дук, телекомпания СТВ.