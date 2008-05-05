Сегодня международный день борьбы за права инвалидов

Новая Конвенция ООН о защите прав людей с ограниченными возможностями вступила в силу накануне. Ее уже ратифицировали 25 государств. Соглашение призвано защитить интересы 650 миллионов людей. В 50-ти статьях отражены защита и поощрение прав инвалидов, доступ к правосудию и личной неприкосновенности, свободе передвижения. 12 мая в зале Генеральной Ассамблеи ООН состоится официальная церемония вступления в силу этого документа. До принятия Конвенции пути защиты и реализации прав 8% населения всего мира не были закреплены в едином международно-правовом документе.