Сегодня - День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Согласно исследованиям, проведенным Всемирной организацией здравоохранения, около 70% представительниц слабого пола хотя бы раз в жизни подвергались физическому насилию.

В Беларуси только за 9 месяцев текущего года жертвами домашнего насилия стали более 1,5 тысяч женщин. Специалисты уверены, что такая статистика лишь вершина айсберга: в действительности число жертв морального и физического насилия в семье куда больше.

В Беларуси жертвы насилия получают помощь в отделениях социальной адаптации и реабилитации. Они созданы на базе территориальных центров соцобслуживания населения. Здесь получают психологическую и юридическую помощь те, кто находится в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшиеся психофизическому насилию, ставшие жертвами работорговли.

С женщинами и детьми проводят тренинги, направленные на разрешение семейных конфликтов. Пострадавшим от насилия женщинам предоставляется возможность временного проживания в центрах. Организована также работа "телефонов доверия" и "горячих линий".

