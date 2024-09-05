Се Сяоюн: Китай категорически против санкций в отношении Беларуси

Александр Лукашенко поблагодарил представителя КНР за колоссальную поддержку, которая была оказана нашей стране при вступлении в ШОС, а также за поддержку по линии БРИКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: хотелось бы, чтобы уровень сотрудничества с регионами Китая был таким, как с Россией. Подробности.
Как отметил глава государства, в ближайшее время в Казани состоится совещание стран-участниц и партнеров международного объединения, на котором наша страна также будет представлена.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Беларуси:
Китай поддерживает суверенитет, национальную безопасность, национальное достоинство Беларуси. Мы категорически против вмешательства и санкций в отношении Беларуси (подробнее).
Президент пожелал Си Цзиньпину политического долголетия.
Китай является не только одним из крупнейших торговых партнеров Беларуси – страны работают в кооперации, в том числе в промышленной отрасли. Сегодня реализуется порядка 20 проектов: в сфере машиностроения и производства автокомпонентов, станкостроении, в сфере химической промышленности, а также лесном хозяйстве и деревообработке. Еще порядка 10 совместных идей находятся на стадии планирования. Пристальное внимание и поддержку лидеры Беларуси и КНР уделяют в том числе индустриальному парку «Великий камень». Это стратегический объект, который оправдал надежды. Сегодня здесь зарегистрированы 134 резидента из 13 стран.