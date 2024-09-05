Се Сяоюн: Китай категорически против санкций в отношении Беларуси

Александр Лукашенко поблагодарил представителя КНР за колоссальную поддержку, которая была оказана нашей стране при вступлении в ШОС, а также за поддержку по линии БРИКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: хотелось бы, чтобы уровень сотрудничества с регионами Китая был таким, как с Россией. Подробности.

Как отметил глава государства, в ближайшее время в Казани состоится совещание стран-участниц и партнеров международного объединения, на котором наша страна также будет представлена.