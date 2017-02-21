Новости Беларуси. До конца месяца во всех регионах страны будут работать специальные комиссии, которые консультируют граждан по вопросам применения декрета № 3 на практике. В местные исполкомы могут обратиться те, кто по объективным причинам не оплатил сбор на финансирование госрасходов.

Напомним, недавно в документе по-новому расставили акценты. В числе людей, которые имеют право на освобождение от сбора, например, матери, воспитывающие детей до 7 лет или граждане, которые находились в Беларуси менее 183 дней.

Все сложности специалисты принимают во внимание. Например, в Брестской области от уплаты сбора освобождено порядка 13,5 тысяч жителей. Если извещение от налоговой в почтовом ящике окажется после 20 февраля – на то, чтобы оплатить счет, есть 30 календарных дней. Всего уже сбор на финансирование госрасходов уплатили более 50 тысяч белорусов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.