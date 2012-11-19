Новости Беларуси. Столичные детские сады и школы сдают «экзамен». Санитарно-эпидемиологическая служба Минска проводит внеплановую проверку учреждений образования. В центре внимания – организация питания. Оценку уже получили 174 объекта.

Нарушения, требующие дополнительных затрат по улучшению материально-технической базы, составили 20-25%. В основном санитарные нормы не соблюдены по причине неисправности технологического и холодильного оборудования, а также ненадлежащего содержания пищеблоков.

В течении недели проверкой будут охвачены все учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Войтович, главный государственный санитарный врач Минска:

Оснований для того, чтобы приостановить деятельность учреждений образования, не было. Как правило, нарушения устраняются в ходе проверки. Те вопросы, которые требуют ремонта, проводятся в течение недели.

Необходимо отметить, что и управлению образования города, и администрации, и, прежде всего, администрации учреждения образования необходимо принять дополнительные меры по усиления внутреннего контроля.