Самый северный в Беларуси виноградник дал первые плоды. Под Витебском выращивают 30 сортов ягоды

Новости Беларуси. Витебщина – край нетрадиционного виноградарства. Выращивать эту деликатную культуру до последнего времени здесь брались только садоводы-любители. СПК «Ольговское» первым пошло на эксперимент. Оказывается, при правильном уходе и на севере Беларуси виноград не только растет, но и плодоносит.

Для начала посадили 30 сортов. К каждому – особый подход. Для «киш-миша», золотистого винограда без косточек, искали соседок женского пола.

Дмитрий Груц, агроном сельхозпредприятия «Ольговское»:

Киш-миш считается мужской сорт. При опылении нужно подсаживать женский.

Говорят, до ледникового периода виноград рос в Европе и Азии повсюду, чуть ли не до Полярного круга. Так что сейчас просто отвоевывает свои позиции. Зимой лоза переносит температуру до -35. Только корни нужно утеплять.

Дмитрий Груц, агроном сельхозпредприятия «Ольговское»:

На зиму лоза обрезается на 4-6 почек в зависимости от сорта, связывается, в земле укрывается соломой и пленкой. Так они переносят наши заморозки.

Для созревания винограду нужно 140 солнечных теплых дней. Такие температуры в нашем климате можно «набрать» только в теплице. Сейчас здесь +40.

Дмитрий Груц, агроном сельхозпредприятия «Ольговское»:

У сортов считаются за период вегетации плюсовые температуры. У самых ранних от 1800 до 2000 градусов общая плюсовая должна быть, до средних, у которых до 3000 должна доходить. И все эти градусы должны набираться.

В северном регионе для теплолюбивого винограда, как не парадоксально, есть и свои плюсы. Мороз, как санитар, убивает вредителей. Виноград меньше подвержен болезням, соответственно и химобработкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Манух, заместитель директора сельхозпредприятия «Ольговское»:

Это чистый виноград, без всяких обработок. Я думаю, будет превосходить тот виноград по вкусовым качествам, который завозится откуда-то, потому что перевозки, перегрузки, обработки – это не экологически чистый продукт. У нас чистый виноград будет.

Разводить виноград здесь планируют и на черенки. Морозоустойчивый, скороспелый сорт можно посадить даже под открытым небом. А первый урожай снимать уже через 110 дней.

230 саженцев посадили в грунт. Это задел на будущее. Пока ягоды созревают, агрономы наблюдают. Из всех сортов выберут самые плодоносные. В продаже первый виноград белорусского производства витебчане увидят уже в следующем году.