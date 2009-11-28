Самый красивый лесник Беларуси на конкурсе «Мисс мира»

22-летняя минчанка Юлия Синдеева уже отправилась в ЮАР, где 12 декабря в Йоханнесбурге состоится финал конкурса «Мисс мира - 2009». В этом году за корону победительницы борются 120 девушек.

Юлия Синдеева — одна из самых опытных белорусских моделей. Среди ее титулов «Вице-Мисс Беларусь-2006, «Вице-Мисс Европа-2006, «II Вице-Мисс Интернешнл-2007». В этом году красавица стала «Мисс Фото» на конкурсе «Топ-модель мира».

Студентка пятого курса БГТУ Юлия Синдеева — будущий лесник. На одном из конкурсов, «Красота со смыслом», мисс представят свои социальные проекты. Обычно конкурсантки выбирают тему помощи детям. Но Синдеева расскажет о том, как нужно беречь природу, красоту леса. Ролик для белоруски снимали в Беловежской пуще, где девушке удалось даже покормить зубров из своих рук. Лесная тематика будет присутствовать и в дизайне национального костюма минчанки на мини-конкурсе “Народный танец”. Юля исполнит свой номер в зеленом платье, украшенном ветками. А вот главный наряд, в котором белоруска выйдет на сцену в финальном шоу, заказали в Киеве, пишет «Народная газета».