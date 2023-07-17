Самые сильные спортсмены. Что ждать зрителям II Игр стран СНГ от белорусских атлетов?

10 дней, 11 городов и 20 видов спорта. До старта II Игр стран СНГ остается совсем немного. Крупный спортивный фестиваль состоится в Беларуси уже 4 августа 2023 года. Планируется, что участие во II Играх стран СНГ примут более 6 тысяч человек. О том, с каким настроением подходят белорусские спортсмены к главному соревнованию этого года, готовы ли выложиться на полную, и в каком виде спорта мы можем рассчитывать на медали, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Зрители хотят зрелища – тавтология такая. Насколько зрелищным будет наше выступление? Может быть, какие-то фишки нам расскажете?
Екатерина Белявская, тренер национальной команды Беларуси в групповых занятиях по художественной гимнастике:
Зрелищным. Само то, что будут участвовать самые сильные наши спортсмены, именитые олимпийские чемпионы – это, в принципе, уже зрелище. Потому что я знаю, что не только те, кто занимается художественной гимнастикой, но и другие виды спорта очень часто приходят к нам на соревнования, просят пригласительные. У нас проходят также гала, которые делаются специальные показательные номера, где наши спортсменки представляют себя. Делают это в каких-то костюмах, под какую-то музыку. В принципе, я думаю, что трибуны у нас будут полными.
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