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Самая просторная школа в Беларуси

01 сентября 2009 11:08
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Настоящий подарок в День знаний получили сегодня жители столичного микрорайона Сухарево.

Здесь открылась самая просторная школа в республике. Здание напоминает дворец с колоннами, или сказочный корабль. Оно построено по экспериментальному  архитектурному проекту и состоит из двух корпусов - учебного и культурно-досугового. Здесь разместились два спортзала и зимний сад.

Общая стоимость строительства объекта - около 27 млрд. рублей. Школа рассчитана на 720 мест, но уже сегодня за парты сели 830 учеников. А первоклассников оказалось столько, что пришлось открыть сразу 8 классов.

- В этом году в Минске будет открыто 3 школы-новостройки: две во Фрунзенском, и одна в микрорайоне Дружба. Мы начали и строительство новых школ, которые откроются в следующем году, - Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома.

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# общество # Фотофакт # Школы в Беларуси

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