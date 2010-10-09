С понедельника в Беларуси серьезно похолодает и пройдет первый мокрый снег

В выходные на территории Беларуси сохранится малооблачная без осадков погода.

В субботу и воскресенье на большей части территории страны ночью заморозки до минус 5 градусов, местами - 1-3 тепла, днем - 8-13. Уже с понедельника погода испортится. Через территорию Беларуси начнут двигаться активные атмосферные фронты, вслед за которыми к нам будет поступать более холодный арктический воздух. Температура ночью в понедельник от плюс 3 до минус 3, днем - 3-10 тепла. Ночью на севере страны, а днем местами кратковременные осадки в виде дождя, возможен мокрый снег.



Во вторник, среду и четверг станет еще холоднее. Ночью будет подмораживать до 0 - минус 5, днем - только 0-7 тепла. Местами ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, местами слабый гололед, пишет «Звязда».