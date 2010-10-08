В России будут строить жилье из белорусского клееного бруса

Белорусское предприятие в Шклове получило крупный заказ на строительство жилья из клееного бруса в России. Первые девять домов сдадут под ключ уже к концу этого года в Выборге.

В очереди на теплое и комфортное жилье белорусского производства и другие регионы страны-соседки. Например, Лениградская область.

Для сравнительно молодого предприятия это первый крупный заказ от россиян. Все работы от закладки фундамента до сдачи домов под ключ белорусы берут на себя.

В Ленинградской области монтаж и возведение белорусских домов идёт полным ходом. Специалисты предприятия подсчитали, что если самим вести процесс от производства материала до ввода зданий в эксплуатацию, то для заказчика такие дома обойдутся дешевле. А наша продукция, в свою очередь, становится для потребителя более привлекательной и конкурентоспособной на рынке.

Игорь Марочканич, заместитель директора предприятия:

Мы занимаем позицию, чтобы завоёвать рынок с помощью цены и качества. Несмотря на то, что достаточно есть предприятий, организаций и фирм, которые производят клееный брус в России, соотношение цены и качества нашего бруса на сегодняшний день приемлемо. Мы можем поставлять наш брус и конкурировать на российском рынке.

Белорусские дома из клееного бруса, а так же каркасно-щитовые, хорошо сохраняют тепло, а их монтаж производится всего за три-четыре недели. Такие дома не подвержены усадке и деформациям, а срок их службы – не менее 30-50 лет. Благодаря таким качествам Шкловская продукция стала известна не только на российском рынке.

Предприятие активно строит такие дома и в Беларуси. Комбинат участвует в госпрограмме по возрождению села. В следующем году только в Могилёвской области планируется возвести около 150 подобных домов.

От предложений из-за рубежа так же нет отбоя. Уже в конце 2010 в российском Выборге белорусы сдадут девять домов, в Калуге заканчивается монтаж 12-квартирной новостройки. На стадии разработки – договор о поставке тёплого жилья во Францию. Возможно, уже в следующем году наши дома из клееного бруса дадут фору и альпийским шале.

Вячеслав Комиссаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилёвская область