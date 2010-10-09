Алексей Талай: Онкобольные ослепшие дети протягивали ручки - «Леша, ты где?»

Уже два года оршанский бизнесмен Алексей Талай помогает детям Оршанского детского дома: подарки на Новый год, небьющаяся посуда, развивающие игрушки. Теперь он планирует построить деревню для детей-сирот.

Алексей Талай:

В госпитале под Берлином, где я проходил реабилитацию и учился ходить на протезах, со мной лежали онкобольные дети. Маленькие, общительные. Они бегали вокруг меня, играли со мной. Потом их забирали на операцию, после которой некоторые возвращались ослепшими. Они звали меня, протягивали ручки: “Леша, ты где?”, шли ко мне на ощупь. Но по-прежнему не теряли своей радости, детских надежд. В такие моменты мое сердце сжималось, наворачивались слезы, и я уезжал на своем электромобиле в лес, чтобы побыть одному, прийти в себя... До сих пор не могу понять: откуда у этих крох столько сил? Знаете, я хоть пожил нормальной жизнью, я сейчас могу видеть, слышать, а они нет. Но их стремление к счастью помогло мне и помогает до сих пор. Неизвестно, сколько мне еще суждено прожить на свете, но я хочу сделать что-то полезное для них.

Полная версия интервью на сайте «Народной газеты».