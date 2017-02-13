С лёгкостью преодолевать пески и сугробы: МАЗ выпустил сверхпроходимый автобус для сельских школ

Новости Беларуси. Вездеход повышенной комфортности. МАЗ выпустил первый сверхпроходимый автобус для сельских школ.

Он способен с легкостью преодолевать лужи, пески и сугробы.

Оборудован спецавтобус двигателем экологического класса Евро-5. Это позволяет минимизировать содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Он объехал и горы, и пустыни, и тундру, и все на родном МАЗе. А вот этот автобус для Иосифовича с 30-летним стажем за штурвалом пока еще в диковинку. Но, проехав меньше километра, он сразу же называет плюсы.

Сергей Крук, водитель-испытатель Минского автомобильного завода:

В этом автобусе есть видеокамера, которая создаёт комфорт, обзорность, помогает водителю со всех сторон. Мне это очень нравится.

Виктория Ходосок, СТВ:

Такой автобус может перевозить сразу 29 школьников.

Сиденья для детей оборудованы специальными ремнями безопасности.

Над креслами вот такие багажные полки для рюкзаков, а для первоклашек даже выдвижные дополнительные ступеньки.

И еще одна деталь – максимальная скорость автобуса – 60 км в час. Даже если водитель полностью выжмет педаль газа, быстрее машина не поедет. И, пожалуй, самый главный плюс – он способен с легкостью преодолевать любые преграды. В общем, сделано все с удобством и для безопасности. И даже испытано на прочность.

Александр Скакун, инженер-конструктор Минского автомобильного завода:

Макет автобуса был на постаменте, его опрокидывали и смотрели по результатам, как сместились стойки боковин. И пострадали ли при этом манекены. По тесту мы прошли. Ни один манекен не пострадал. Так что безопасность мы обеспечили.

Впрочем, это первый школьный автобус в СНГ, который разрабатывался именно для сельской местности.

Такие «школьники» появятся на дорогах уже осенью. Около 30. В планах – создание и пригородных версий. Также планируется белорусский вездеход поставлять и зарубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.