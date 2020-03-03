С комфортом для самых маленьких. Сколько детских садов откроются в Беларуси в 2020 году

Новости Беларуси. Почти 900 дополнительных мест появилось в детских садах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И это благодаря открытию в Солигорском и Минском районах новых учреждений в 2019 году, а также перепрофилированию помещений.

Повлияло на увеличение мест и открытие групп кратковременного пребывания для дошкольников. Ежедневно их посещают более 6,5 тысяч детей.