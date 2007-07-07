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С инвалидной коляски - на рабочее место

07 июля 2007 17:54
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Трудовая реабилитация инвалидов в стране набирает обороты. В нынешнем году на эти цели планируется выделить более 1 миллиарда рублей и обеспечить рабочими местами 345 инвалидов. Таким образом, государство обеспечивает их интеграцию в общество и экономику, что выгодно для обеих сторон. Инвалиды получают достойное место работы, а наниматель ответственного работника и компенсацию расходов. Возможно, кто-то назовет истории работающих людей с ограниченными возможностями подвигом. На самом деле это просто комбинация огромной силы воли, трудолюбия и оптимизма. Чего порой так не хватает обычным людям.
# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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