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Опрос. Как минчане распоряжаются дополнительными доходами?

17 марта 2011 08:37
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Опрос программы «Столичные подробности».Корреспонденты спросили у минчан, как они распоряжаются дополнительными доходами.
# общество # Опрос минчан

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