Опрос. Как минчане распоряжаются дополнительными доходами?

Он традиционно стартует, когда дневная температура переходит на стабильный плюс. Еще одно условие — чистое, без снега и наледи покрытие дорог, по которым проходят веломаршруты.
Это продукты питания, питьевая вода, резиновая обувь и сезонная одежда.
Два десятка представителей СМИ соседней республики планируют познакомиться с туристической инфраструктурой, сельским хозяйством и промышленностью регионов. Главная цель визита — из первых уст узнать, чем сегодня живёт Беларусь.
22 сентября 2026 20:06
22 сентября 2026 20:04
22 сентября 2026 18:37
22 сентября 2026 18:15
22 сентября 2026 18:08
22 сентября 2026 17:59
22 сентября 2026 17:57
22 сентября 2026 17:54