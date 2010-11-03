Прямой эфир

С 1 января 2011 года изменятся некоторые условия постановки граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий

03 ноября 2010 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Фиктивные разводы больше не помогут решить квартирный вопрос. В законодательстве остается все меньше лазеек для тех, кто пытается любыми методами заполучить жилье.

Такая «предусмотрительность» искушенных граждан выходит боком сотням молодых семей – тем, кто годами дожидается своей очереди и ютится в съемных квартирах.

Наталья Кухарчик, заведующая юридическим сектором Управления юридической работы и кадров Минжилкомхоза:
Указ № 552 определяет право постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, которые родили, усыновили или воспитывают детей без вступления в брак, а также разведенных или овдовевших супругов. С 1 января на учет нуждающихся одного из разведенных супругов смогут поставить только в том случае, если в квартире на него будет приходиться менее 15 кв. м. В отношении матерей-одиночек и вдов прежнее положение останется в силе. Своего права постановки в очередь нуждающихся они не потеряют.
Указ определяет и условия постановки на учет жителей сельской местности. Теперь, если у человека есть коттедж в одной деревне и он обеспечен по норме 15 кв. м, то строиться в соседней он уже не сможет.

Изменения коснутся и молодых специалистов, пишет «Рэспубліка». Уже с 1 января не только выпускникам вузов, но и техникумов не нужно будет ждать 5 лет после регистрации, чтобы стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Отныне направленных на работу по распределению будут ставить на учет независимо от даты прибытия.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

Другие новости рубрики

Все новости
Около половины мужчин и женщин не могут подобрать себе отечественную одежду по размеру
03 ноября 2010 14:02

Около половины мужчин и женщин не могут подобрать себе отечественную одежду по размеру

03 ноября 2010 13:27

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Виктора Черномырдина

03 ноября 2010 12:45

В 2012 году на севере Швеции начнет работу первый космодром для запуска небольших кораблей для частных полетов