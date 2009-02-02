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С 1 февраля в Минске стартовала акция по борьбе с семейным насилием

02 февраля 2009 12:51
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Милиция, психологи и врачи откроют двери всех квартир, в которых есть насилие. Большинство обращений в милицию – жалобы на недостойное поведение одного из супругов. В прошлом году в Минске почти четыре сотни тяжких преступлений - на почве семейно-бытовой ссоры. Четыре из пяти – совершены в состоянии алкогольного опьянения. Сложная ситуация и там, где бывшие супруги живут в общей квартире. Таких — почти 70%. Особо пристальное внимание тем, кто известен милиции как «семейный скандалист».
# общество # Насилие

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