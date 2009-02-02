С 1 февраля в Минске стартовала акция по борьбе с семейным насилием

Милиция, психологи и врачи откроют двери всех квартир, в которых есть насилие. Большинство обращений в милицию – жалобы на недостойное поведение одного из супругов. В прошлом году в Минске почти четыре сотни тяжких преступлений - на почве семейно-бытовой ссоры. Четыре из пяти – совершены в состоянии алкогольного опьянения. Сложная ситуация и там, где бывшие супруги живут в общей квартире. Таких — почти 70%. Особо пристальное внимание тем, кто известен милиции как «семейный скандалист».