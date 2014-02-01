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С 1 февраля в Беларуси увеличиваются пенсии, детские пособия и бюджет прожиточного минимума

01 февраля 2014 15:04
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Новости Беларуси. С 1 февраля на 5% повышаются пенсии. В среднем выплаты составят 2 миллиона 320 тысяч рублей. Размер новых пенсионных будет зависеть от стажа, заработка, а также установленных надбавок, повышений и доплат. Перерасчет коснется 2,5 миллионов пенсионеров. Кроме того, в феврале будут также увеличены минимальные и социальные пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с этого дня увеличивается и размер детских пособий. В частности, выплаты по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят почти 2 миллиона рублей, на второго и последующих детей — чуть более 2 миллионов, а на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет — 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, с 1 февраля увеличивается и бюджет прожиточного минимума. С сегодняшнего дня он составляет — 1 миллион 128 тысяч рублей.

# общество # Пенсии

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