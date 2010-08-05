Ряд нарушений нецелевого использования бюджетных средств и денег налогоплательщиков выявлен в системе ЖКХ Минска

В Мингорисполкоме сегодня шел жесткий разговор. В частности, коснулись отчислений населения на текущий и капитальный ремонт, использовании средств на вывоз и обезвреживание мусора.

Больше всего нарушений в Ленинском. Начальника ЖРЭО этого района прямо во время заседания освободили от занимаемой должности. Ряд руководителей коммунальных служб должны вернуть в бюджет неправильно израсходованные средства. По каждой персоналии будут приняты отдельные решения.

По мнению руководства города, обеспечить стабильность ЖКХ может только жесткий контроль.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Фактов не должно быть. Работа с бюджетом: работаем очень напряженно на всех предприятиях, со всеми субъектами хозяйствования. Идет недоимка в бюджет, нет формирования в полном объеме бюджетных средств. В это время руководители на местах позволяют себе расхлябанно относится к тому, что им доверено. Высшего органа нет. Здесь последнее для них судилище и оценка работы.

Владимир Реентович, генеральный директор объединения «Минское городское жилищное хозяйство»:

Сегодня на госконтроле было поручение об освобождении от должности ряда должностных лиц, Эту объективную оценку дал председатель Мингорисполкома. Действительно, недоработки имеют место, и есть над чем работать.

Отметим, среди обращений граждан в местные органы власти, каждое второе — по линии ЖКХ. Больше всего в Московском районе — 65 %. В настоящее время госконтроль проводит в ряде регионов проверку.