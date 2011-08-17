Руководство Минска проинспектировало оздоровительные лагеря для школьников

Каникулы – на исходе, а летний отдых – в центре внимания руководства города. Оздоровительным учреждениям поставили оценки и определили перспективы развития.

Под прицелом – идеальный порядок в корпусах, свежее меню в столовой и список процедур. Пока комиссия выносит свой вердикт, отдыхающие давно определились.

Отдыхающий:

Питание хорошее, процедуры тоже для здоровья полезные.

Ванны сменяют массаж, светолечение дополняет спелеотерапия, а творческие кружки вытесняют обычные дискотеки.

Шикарное меню, серьезная оздоровительная база и комфортные условия. Однако главное правило – солнце, воздух и вода – никто не отменял.

Постояльцы признаются: одна беда – и полениться некогда – то «Славянский базар», то Олимпиада. Все идеи воплотить в жизнь планируют как только сами дорастут до вожатых.

Отдыхающие:

Каждый день разные мероприятия, дискотеки. У нас практически не остается свободного времени.

Есть у меня мечта – приехать в следующем году или через год в качестве вожатого.

Александра Телековец, педагог-организатор:

Каждый день у нас проходят разноплановые мероприятия. Это и творческие, и спортивные, и развлекательные. Интеллектуальные игры дети очень любят.

Чтобы провести смену в новом качестве, придется не только на педагога поучиться, но и пройти жесткий кастинг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Любовь Волкова, старший воспитатель оздоровительного комплекса:

Это идейные, подготовленные, молодые, инициативные и творческие люди. То есть перед тем, как стать вожатыми, они прошли на базе университета школу вожатского мастерства. Был отбор, то есть лучшие из лучших.

Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

В этом году в 37 загородных оздоровительных лагерях удалось оздоровить более 33 тысяч детей. А вообще, в целом, в развернутых 580 лагерях в этом году будет оздоровлено более 83 тысяч людей.

К слову, лучшего руководителя загородного лагеря узнают все горожане. Сегодня родилась идея номинировать эту профессию на традиционном конкурсе «Минчанин года».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы получаем десятки тысяч молодых людей, которые будут меньше простывать в городе, которые будет меньше болеть.Ххорошее настроение у этих детей, у них прекрасное чувство коллективизма еще дополнительно выработалось, чувство ответственности. Поэтому это очень важный труд.

В приоритетах на будущее – ремонт еще пяти лагерей, дальнейшее переоснащение и строительство новых баз отдыха.

Длина смены увеличится на три дня, а количество школьников, отдохнувших за городом, на тысячи. Три новых лагеря позволят маленьким минчанам провести каникулы продуктивнее и полезнее.